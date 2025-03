Puglia: premiati 12 Comuni Plastic Free

Manduria (TA) e Castro (LE) hanno ottenuto il massimo riconoscimento di “Comune Plastic Free” con tre tartarughe, assegnato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica. La cerimonia di premiazione della quarta edizione si è svolta oggi a Napoli, presso il Teatro Mediterraneo, con il patrocinio di istituzioni italiane ed europee.

In totale, sono 122 i comuni italiani premiati, tra cui 10 pugliesi: oltre Manduria e Castro, anche Ceglie Messapica (con due tartarughe), Acquaviva delle Fonti, Bari, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Mola di Bari, Monopoli, Fasano, Castellaneta e Mottola.

Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento: “Essere un Comune Plastic Free non è solo un titolo, ma una responsabilità. Significa aver scelto un percorso virtuoso fatto di azioni concrete per ridurre l’inquinamento da plastica, sensibilizzare i cittadini ed educare le nuove generazioni. Quando il legame tra istituzioni e cittadini è forte, il cambiamento diventa inarrestabile”.

Grande soddisfazione anche dai referenti pugliesi di Plastic Free, Luigi Schifano e Silvana Ferrante: “Per la prima volta abbiamo due comuni premiati con tre tartarughe: un segnale importante per l’intera regione. L’auspicio è che Manduria e Castro possano essere da esempio per altre amministrazioni nella tutela dell’ambiente”.

Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Napoli e presidente ANCI, Gaetano Manfredi, che ha ricevuto un riconoscimento speciale. “Essere Plastic Free significa impegnarsi quotidianamente per la propria comunità. Noi sindaci siamo in prima linea per tutelare il nostro territorio assieme ai cittadini”, ha dichiarato.

Anche Antonio Decaro, presidente della Commissione per l’Ambiente del Parlamento europeo, ha ribadito l’importanza di politiche concrete per la sostenibilità: “In questa legislatura attueremo il Green Deal, con misure per contrastare i cambiamenti climatici e vietare la plastica monouso”.

Plastic Free Onlus ha già annunciato l’apertura delle candidature per il 2026 a partire da giugno, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più Comuni in iniziative virtuose per la tutela dell’ambiente.

