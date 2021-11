BARI – La Giunta regionale ha approvato oggi la delibera con la quale si nomina la dott.ssa Francesca Portincasa direttrice generale dell’Acquedotto Pugliese.

Biologa, con esperienza nella cooperazione internazionale e nella gestione di sistemi idrici complessi, Francesca Portincasa attualmente è Coordinatore Industriale oltre a Direttore Reti e impianti di Acquedotto Pugliese.

Ha ricoperto i ruoli di Responsabile del Controllo Igienico Sanitario e di Responsabile di Macro Area Territoriale.

Francesca Portincasa è la prima donna ad essere nominata al vertice gestionale di Acquedotto Pugliese. La Giunta ha nominato anche i rappresentanti dell’Assessorato alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia: i dipendenti regionali Alessandra MAROCCIA, in servizio presso la Sezione Istruzione e Università e Pasquale Lanera, in servizio presso la Sezione Programmazione Unitaria e tre rappresentanti esterni scelti tra persone di comprovata esperienza tecnicoamministrativa: Alberto Liaci, Stefano Torraco e Marco Cataldo.