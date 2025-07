Puglia, olio pericoloso spacciato per bio: “Frode grave a bambini e anziani”

Leonardo Donno (M5S) ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministero dell’Agricoltura e al Ministero dell’Istruzione

Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale del Movimento Cinque Stelle in Puglia, ha presentato un’interrogazione parlamentare indirizzata al ministero dell’Agricoltura e al ministero dell’Istruzione per fare luce su una presunta frode alimentare che coinvolgerebbe la distribuzione di olio destinato alle mense scolastiche e ai centri per anziani in diversi comuni pugliesi.

Secondo quanto riferito, un’azienda al centro di un’indagine avrebbe fornito per anni un prodotto di qualità inferiore, etichettandolo come olio biologico o extravergine. L’azione condotta dalle forze dell’ordine ha portato alla scoperta di una truffa che ha condotto al sequestro di oltre 6.000 litri di olio, costituito da miscele di olio di semi di girasole e olio lampante, quest’ultimo non adatto al consumo umano.

“Questa vicenda mette in evidenza la necessità di aumentare l’attenzione su un fenomeno che non può essere ignorato e che auspichiamo non si ripeta”, ha commentato Donno, sottolineando la gravità della situazione soprattutto perché riguarda fasce deboli della popolazione come bambini e anziani.

Nell’interrogazione, l’esponente pentastellato chiede quali misure i due ministeri intendano adottare per rafforzare i controlli presso i centri di cottura e monitorare più efficacemente le gare d’appalto. “È fondamentale – conclude – cercare di evitare ribassi eccessivi nei bandi e privilegiare la qualità, visto che si tratta di servizi destinati a persone fragili”.

