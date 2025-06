Puglia, M5S: trasporti gratuiti per pazienti oncologici fragili in cura

Presentata una proposta di legge, a prima firma della consigliera Barone

Il gruppo consiliare del M5S in Puglia ha presentato una proposta di legge, a prima firma della consigliera Barone, con l’obiettivo di garantire un servizio di trasporto ai pazienti oncologici non deambulanti residenti nella regione, per consentire loro di raggiungere i centri specializzati in cui effettuano i cicli di chemioterapia e radioterapia.

Il progetto di legge prevede che le Aziende Sanitarie Locali possano organizzare direttamente il servizio utilizzando mezzi propri o convenzionati, oppure erogare rimborsi a copertura delle spese sostenute dai pazienti o dalle loro famiglie, previa documentazione. L’accesso al beneficio sarà subordinato a una certificazione medica che attesti l’impossibilità per il paziente di deambulare autonomamente. Entro 90 giorni dall’approvazione della norma, la giunta regionale dovrà emanare un regolamento attuativo per definire criteri, modalità di accesso, procedure di richiesta, tempi di erogazione e controlli relativi al servizio.

I consiglieri pentastellati sottolineano come la proposta risponda alla necessità di sostenere le persone affette da patologie oncologiche che, a causa delle loro condizioni cliniche, sono spesso costrette a viaggiare più volte per sottoporsi ai trattamenti terapeutici, con gravi difficoltà fisiche, emotive ed economiche. Per molte famiglie, i costi per i trasporti rappresentano infatti un peso significativo, spesso non interamente coperto dal Servizio Sanitario Nazionale o da altre forme di sostegno.

Secondo il M5S, la Regione Puglia, attraverso questa legge, si assumerebbe il compito di alleviare il carico economico e logistico per questi pazienti fragili, assicurando loro un accesso più agevole e dignitoso alle cure. Il provvedimento, nelle intenzioni dei promotori, rappresenta un passo concreto verso un sistema sanitario regionale più attento ai bisogni dei cittadini e più vicino a chi attraversa momenti di grande vulnerabilità.

