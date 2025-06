Puglia, legge sulle nomine, Laricchia: “Stiamo cambiando il sistema”

La consigliera pentastellata: “Una legge per restituire ordine e equità, merito e trasparenza al centro”

Un cambio di passo importante per la gestione delle nomine pubbliche in Regione Puglia: nella seduta della II Commissione sono stati tracciati i prossimi step per dare piena attuazione all’articolo 242 della legge di Bilancio regionale, già ribattezzata come “legge sulle nomine”. Lo ha reso noto Antonella Laricchia, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, tra le promotrici del nuovo impianto normativo.

“Oggi abbiamo definito i prossimi passaggi operativi per dare concretezza alle disposizioni contenute nell’articolo 242 – ha spiegato Laricchia –. In particolare, si procederà con l’istituzione della sottocommissione incaricata di analizzare il disegno di legge n. 93, che contiene modifiche in materia di governance, controlli, ricambio generazionale e spesa del personale per il sistema delle partecipate regionali”.

“Nella prossima seduta – ha annunciato Laricchia -, si entrerà nel merito del primo avviso pubblico già bandito dopo l’approvazione della norma: quello per il collegio di PugliaSviluppo, definito “avviso pilota”. In quella sede verranno stabiliti i requisiti curriculari per valutare le candidature. La seduta si svolgerà in diretta streaming, a garanzia della massima trasparenza, anche se, per motivi legati alla privacy, l’esame dettagliato delle domande non potrà avvenire pubblicamente. L’esito verrà comunque trasmesso in Consiglio regionale, che provvederà alle nomine”.

“Questa legge vuole fare ordine in un ambito in cui per anni hanno regnato proroghe e dimenticanze – ha proseguito la consigliera –. Alcuni incarichi erano scaduti da anni e mai rinnovati in modo trasparente. Con questa riforma vogliamo riportare il merito al centro”.

La sottocommissione, che terrà la sua prima riunione la prossima settimana, non sarà coinvolta nella valutazione delle candidature, ma avrà una funzione tecnico-politica. Servirà a individuare e risolvere eventuali criticità del disegno di legge n. 93, che farà da base per oltre 60 avvisi pubblici attesi nei prossimi mesi. Oltre a Laricchia, ne farà parte per la maggioranza anche il consigliere Pier Luigi Lopalco, insieme a un rappresentante tecnico e a un componente degli uffici legislativi.

“Siamo solo all’inizio di una vera rivoluzione. Alcuni aspetti andranno migliorati, ma era fondamentale partire. Stiamo correggendo un sistema che non premiava il merito e che era sfuggito a ogni controllo”, ha concluso Laricchia.

