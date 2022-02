BARI – I consiglieri regionali pugliesi del Partito democratico, Francesco Paolicelli, Donato Metallo, Antonio Tutolo e Michele Mazzarano hanno depositato una richiesta di audizione congiunta di II e VI Commissione sul tema contratti Arpal per “fare chiarezza sulle azioni per attuare il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego”. Per questo si chiede che vengano auditi l’assessore regionale alla Formazione e al Lavoro, Sebastiano Leo, e il direttore generale di Arpal Puglia, Massimo Cassano. “Alcuni dei 200 somministrati Arpal si stanno chiedendo come mai sono stati assegnati in sedi diverse e decentrate rispetto alle città di residenza. Questa è la prima criticità”, spiega il consigliere Paolicelli. Nelle scorse settimane, in seguito a precedenti audizioni, si è ottenuto che i contratti fossero prorogati dal 14 febbraio fino al 30 giugno 2022. “Occorre però continuare a monitorare – sottolinea Paolicelli – a questo proposito riteniamo opportuno che Arpal trasmetta l’elenco dei formatori, circa 130 in tutto, e le sedi dei Centri per l’impiego cui sono destinati. Inoltre, chiediamo trasparenza sulla strategia messa in campo da Job Italia, l’agenzia interinale scelta da Arpal, e sul futuro che riguarda i lavoratori e le loro famiglie”. (ANSA)