Puglia, l’autunno caldo visto da Bankitalia

Bari – L’autunno caldo, non soltanto in Puglia, attraverso la lente di Bankitalia. L’occasione per fare il punto è il convegno in Fiera del Levante sull’arbitraggio bancario, che vede una riduzione dei ricorsi allo strumento per dirimere controversie ma temporanea, a causa della minore conoscenza diretta delle forme di tutela da parte di alcune categorie.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp