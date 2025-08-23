23 Agosto 2025

Antonio Decaro

Puglia: ipotesi Decaro in corsa da solo

Ottavio Cristofaro 23 Agosto 2025
centered image

Antonio Decaro potrebbe correre da solo alla presidenza della regione Puglia. Per ora è solo un’ipotesi, ma potrebbe diventare realtà qualora le posizioni con Emiliano e Vendola dovessero rimanere distanti.

