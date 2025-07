Brucia la Puglia: vasto incendio tra Statte e Crispiano

STATTE (TA) – Vigili del fuoco allo stremo: roghi anche a Grottaglie e Palagianello. Emergenza continua in una regione che brucia.

Non si arresta la scia di incendi che da giorni sta flagellando la Puglia. Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, un nuovo vasto rogo ha colpito la provincia di Taranto, interessando un’ampia area di vegetazione e macchia mediterranea tra i comuni di Statte e Crispiano. Il fuoco ha costeggiato la ferrovia ed ha lambito alcune abitazioni, non si sono verificate criticità gravi per le persone.

Le fiamme, alimentate dal caldo torrido e dal vento, si sono propagate rapidamente, costringendo i vigili del fuoco a un intervento complesso e prolungato. È stato necessario l’impiego di due Canadair, che hanno effettuato numerosi lanci d’acqua dall’alto per contenere l’incendio ed evitare che si avvicinasse troppo alle abitazioni e alle aree agricole circostanti.

Ma l’incendio tra Statte e Crispiano non è stato l’unico fronte caldo della giornata. Altri roghi sono stati segnalati nelle campagne di Grottaglie, San Giorgio e Palagianello, impegnando ulteriori squadre dei soccorsi. La situazione continua a mettere a dura prova il territorio, già provato da un’estate che si preannuncia tra le più difficili degli ultimi anni sul fronte ambientale.

Il problema, ancora una volta, è anche strutturale: il personale dei vigili del fuoco si trova a dover fronteggiare emergenze sempre più frequenti con risorse cronicamente insufficienti. Uomini e mezzi non bastano, e ogni intervento richiede sforzi straordinari, spesso al limite delle possibilità operative.

Mentre la conta dei danni ambientali cresce giorno dopo giorno, resta l’urgenza di un piano regionale più efficace per la prevenzione e il contrasto degli incendi. Intanto, la Puglia continua a bruciare.

