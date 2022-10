Salento- Mentre il centrosinistra cerca di polemizzare, la società civile ed il Centrodestra si compatta intorno al nome di Raffaele Fitto. Due sono i riconoscimenti ricevuti nell’esecutivo proprio da due salentini doc, politici e professionisti di lungo corso che nell’oceano politico hanno sempre saputo intravedere la nuova alba. E così oggi è il giorno di Raffaele Fitto e di Alfredo Mantovano:una riconferma politica per il primo ed una sorpresa istituzionale per il secondo. Nell’esecutivo a matrice Meloni insomma, la Puglia ed il Salento acquistano un reale ruolo da protagonisti e di costruttori di nuovi sogni e ideali. Tante le attestazioni di stima in queste ore sui social.