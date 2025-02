Puglia, il governo impugna la legge regionale sullo psiconcologo

“Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato venticinque leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Puglia n. 41 del 10/12/2024, recante ‘Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)'”. Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione, spiegando che alcune disposizioni della legge sono “in contrasto con la normativa statale in materia di professioni e coordinamento della finanza pubblica, violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; nonché l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione relativamente alla copertura finanziaria”.

