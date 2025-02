Puglia, il consigliere regionale Napoleone Cera lascia Forza Italia e aderisce alla Lega

Cambio di casacca in Consiglio regionale pugliese: Napoleone Cera ha ufficialmente lasciato Forza Italia per aderire alla Lega. La decisione arriva dopo mesi di distanza politica con il partito azzurro, culminati nel voto favorevole al bilancio regionale lo scorso 18 dicembre, in contrasto con la linea di FI.

Cera, primo dei non eletti alle ultime elezioni regionali nelle liste forziste, è entrato in Consiglio regionale nel settembre 2022, subentrando a Giandiego Gatta, eletto alla Camera dei Deputati. Da tempo il consigliere manifestava disaccordo su alcune scelte politiche di Forza Italia, fino alla decisione di passare ufficialmente tra le fila della Lega.

L’accoglienza nella Lega e le dichiarazioni del partito

Il passaggio di Cera è stato accolto con entusiasmo dai vertici leghisti. In una nota ufficiale, la Lega ha sottolineato il sostegno ricevuto dal segretario e vicepremier Matteo Salvini, dal sottosegretario e vicesegretario Claudio Durigon, dal senatore e coordinatore regionale Roberto Marti, dal consigliere regionale Joseph Splendido e dall’europarlamentare Aldo Patriciello.

Con l’adesione di Cera, il gruppo consiliare della Lega in Puglia si rafforza, arrivando a cinque consiglieri. Il partito evidenzia come questa crescita rappresenti un’ulteriore conferma della sua forza attrattiva e del suo impegno nel territorio.

“La Lega ribadisce il proprio impegno per il Mezzogiorno, che rimane al centro dell’agenda politica – si legge nella nota – e continuerà a lavorare su temi concreti e fondamentali per le comunità pugliesi, nel solco di quanto già fatto fino ad oggi”.

Il passaggio di Cera alla Lega potrebbe avere ripercussioni negli equilibri politici regionali, in vista delle prossime sfide elettorali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts