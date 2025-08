Puglia, i consiglieri restano 50: Camera approva norma

Roma – In Regione Puglia i consiglieri restano 50. Alla fine, dopo il tira e molla di questi mesi, la Camera dei Deputati prima della pausa estiva, mette fine alle polemiche e approva la norma che conserva appunto i 50 consiglieri regionali per l’assemblea pugliese. A favore ha votato tutto il centrodestra, astenuti Italia Viva, Azione, Pd, Avs. Contrari i 5 Stelle.

La riduzione a 40 era stabilita in caso di calo demografico. La Puglia infatti, è scesa da 4 milioni a 3 milioni 874mila di abitanti. Ma è un calo non inferiore al 5%. “È salva la rappresentanza in Puglia commentano il segretario e il vice segretario azzurro, Mauro D’Attis e Dario Damiani: “Con questa norma abbiamo evitato che migliaia di cittadini si recassero alle urne senza ottenere rappresentanti nei propri territori e abbiamo scongiurato una grave lesione del principio di rappresentanza democratica”.

