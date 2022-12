Puglia: Gruppo FS e Ferrovie Sud Est, sciopero il 14 dicembre

Condividi su...

La segreteria regionale FILT-CGIL, in adesione a uno sciopero generale regionale, ha proclamato uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, dalle 9.00 alle 17.00, di mercoledì 14 dicembre. Informazioni su collegamenti e servizi saranno disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, alle self service e nelle agenzie di viaggio convenzionate.

La segreteria regionale Puglia FILT- CGIL, in adesione ad uno sciopero generale regionale indetto dalla segreteria nazionale CGIL, ha proclamato per ragioni di natura politica uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30 del 14 dicembre 2022 riguardante il personale di Ferrovie del Sud Est. I treni e gli Autobus potranno subire cancellazioni o variazioni, informazioni sulla pagina web fseonline.it o chiamando il Numero verde assistenza clienti 800 079 090. In occasione dell’ultimo sciopero Nazionale del 2 dicembre 2022, non si è registrata alcuna adesione.