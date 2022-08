Arrivano anche i nomi dei candidati di Forza Italia e già è polemica nel gruppo dove i messaggi impazzano. Gli esclusi sono stati avvertiti con un whatsapp standard dalle 8 in poi e poi ecco che il coordinatore regionale Mauro D’Attis ha ufficializzato lo schema: nel collegio Brindisi- Lecce – Galatina sarà lo stesso D’Attis a guidare con l’uninominale la coalizione, prendendo anche il primo posto nel listino, seguito da Matilde Siracusano ( nome nazionale), L’europarlamentare Andrea Caroppo e Filomena D’Antini. Nel collegio di Molfetta è stata calata Rita Dalla Chiesa seguita da Boccardi. Ormai confermato in senato anche Dario Damiani, candidato subito dopo la Ronzulli mentre Gatta correrà per uninominale Cerignola e Sisto per uninominale Andria. Mal di pancia? Eventualmente inutile parlarne perché il dado è tratto.