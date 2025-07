Puglia, Finanziamento ai partiti, assolti Stefanazzi e Ladisa: “Il fatto non sussiste”

Si chiude con un’assoluzione piena il processo d’appello che vedeva imputati Claudio Stefanazzi, oggi deputato del Partito Democratico, e l’imprenditore barese Vito Ladisa. La Corte d’Appello di Torino ha stabilito che “il fatto non sussiste”, annullando così la sentenza di primo grado che nel 2023 aveva inflitto a entrambi quattro mesi di reclusione e 20mila euro di multa, con pena sospesa e non menzione.

L’inchiesta, originariamente condotta dalla Procura di Bari e poi trasferita per competenza a Torino, riguardava presunti finanziamenti illeciti a sostegno della campagna congressuale di Michele Emiliano per le primarie nazionali del Pd, svolte nel 2017. Al centro delle contestazioni c’erano i pagamenti effettuati alla società torinese Eggers, incaricata della comunicazione elettorale di Emiliano.

Le accuse ipotizzavano un finanziamento occulto da parte di alcune aziende riconducibili a Mescia e Ladisa. Proprio quest’ultimo, dopo la sentenza, ha espresso soddisfazione: “Ho sempre avuto fiducia nel lavoro della magistratura, per questo ho scelto di rinunciare sia alla prescrizione che al patteggiamento, che avrebbero soltanto alimentato sospetti sulla mia integrità personale e professionale.”

La Procura generale di Torino aveva chiesto l’assoluzione di Stefanazzi e Ladisa. Il processo si è concluso con un esito favorevole anche per il primo capo di imputazione, dopo che già in primo grado i due imputati erano stati prosciolti per parte delle contestazioni.

Nella stessa indagine era stato coinvolto anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, assolto in primo grado “per non aver commesso il fatto”, dal momento che, secondo gli accertamenti, non si sarebbe occupato direttamente degli aspetti economici della campagna.

All’indomani della decisione della Corte, Emiliano ha affidato il suo commento ai social: “Hasta la victoria! Fino all’assoluzione con fiducia nella giustizia!”.

Non sono mancati anche i messaggi di apprezzamento da esponenti di altri schieramenti politici. Il segretario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, ha dichiarato: “Pur nelle differenze di posizione politica, notizie come questa fanno bene alla Puglia, perché confermano l’importanza di avere amministratori e rappresentanti istituzionali che operano nel rispetto delle regole.”

