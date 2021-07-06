Puglia e Basilicata | Trasferimenti Guardia di Finanza: nomi e nuovi ruoli
TRASFERIMENTI IN SENO ALLA GUARDIA DI FINANZA CON INTERESSANTI NOVITÀ ANCHE PER LE REGIONI PUGLIA E BASILICATA:
COL. MERCURINO MATTIACE DAL GRUPPO DI BARLETTA PASSA AL COMANDO PROVINCIALE DI BARLETTA;
TEN. COL. ANTONIO ANTONUCCI DAL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI TARANTO VIENE PROMOSSO COMANDANTE DEL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI PADOVA;
TEN. COL. PIERPAOLO ATZORI DAL CENTRO NAVALE DI FORMIA ALLA STAZIONE NAVALE MANOVRA DI TARANTO NEL RUOLO DI COMANDANTE;
TEN. COL. TIZIANO LA GRUA DAL SOPPRIMENDO NUCLEO DI OSTUNI AL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI BRINDISI NEL RUOLO DI COMANDANTE;
TEN. COL. GIUSEPPE GIULIO LEO DAL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI BARI AL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI LECCE NEL RUOLO DI COMANDANTE;
TEN. COL. MICHELE ROSSINI DAL COMANDO PROV. DI LODI AL CENTRO ADDESTRATIVO DI POTENZA NEL RUOLO DI COMANDANTE;
TEN. COL. CHRISTIAN CIRO RUTIGLIANO DAL SERVIZIO CENTRALE DI INVESTIGAZIONE CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI ROMA AL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA;
TEN. COL. VALERIO BOVENGA DAL GRUPPO AL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI TARANTO NEL RUOLO DI COMANDANTE;
TEN. COL. GIUSEPPE DELL’ANNA DAL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI AGRIGENTO ALL’ISTITUENDO NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI BARLETTA NEL RUOLO DI COMANDANTE;
TEN. COL. MAURO MASALA DALL’ISPETTORATO ISTITUTI ISTRUZIONE ROMA AL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI BARI;
TEN. COL. ANTONIO NIGRO DAL GRUPPO DI MATERA AL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI MATERA NEL RUOLO DI COMANDANTE;
TEN COL. PASQUALE PEPE DAL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI MATERA AL GRUPPO DI MATERA NEL RUOLO DI COMANDANTE;
TEN. COL. ANDREA TAURASI DAL COMANDO PROV. DI ORISTANO ALL’ISTITUENDO COMANDO PROV. DI BARLETTA QUALE CAPO UFFICIO COMANDO;
TEN. COL. ROSARIO VICEDOMINI DALLA STAZIONE NAVALE DI NAPOLI ALLA STAZIONE NAVALE DI MANOVRA DI TARANTO QUALE COMANDANTE PATTUGLIATORE MULTIRUOLO P.04 MONTE CROCE CARNICO;
MAGG. OLGA BIANCHI DAL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI BARI AL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI PORDENONE;
MAGG. MANUEL MACCHIAROLA DAL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI BARI AL COMANDO GENERALE DI ROMA;
MAGG. FRANCESCO MILANO DAL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI BARI AL REPARTO T.L.A. REPARTI SPECIALI ROMA;
MAGG. GIUSEPPE ANTONACI DAL NUCLEO OPERATIVO METROPOLITANO DI BARI AL GRUPPO DI UDINE QUALE COMANDANTE;
MAGG. MARCO CAPPETTA DALLA COMPAGNIA DI POLICORO AL SECONDO NUCLEO OP. METROPOL. DI NAPOLI QUALE COMANDANTE;
MAGG. ALESSANDRA ROTONDO DAL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI BARI AL GRUPPO DI MESSINA QUALE COMANDANTE;
CAP. NICOLA AMOROSO DALLA SEZ. OP. NAVALE DI TARANTO ALLA STAZIONE NAVALE DI NAPOLI QUALE COMANDANTE;
CAP. FEDERICO SALVATORE DALLA COMPAGNIA DI TRANI AL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA DI ROMA;
CAP. PASQUALE CAIAZZA DALLA STAZIONE NAV. MANOVRA DI TARANTO ALLA STAZIONE NAV. DI VIBO VALENTIA QUALE COMANDANTE;
CAP. MATTEO CANNELLA DALLA STAZIONE NAV. MANOVRA DI TARANTO ALLA STAZIONE NAV. DI CIVITAVECCHIA QUALE COMANDANTE;
CAP. ANGELO MARINO CATALANO DALLA COMPAGNIA DI ALGHERO AL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI LECCE;
CAP. FRANCESCO COPPOLA DAL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI LECCE AL NUCLEO SPECIALE SPESA PUBBLICA DI ROMA;
CAP. ALFONSO EMANUELE CREMONE DALLA STAZIONE NAV. MANOVRA DI TARANTO ALLA DALLA STAZIONE NAV. MANOVRA DI GENOVA QUALE COMANDANTE;
CAP. PIETROLUCA DASCANIO DALLA TENENZA DI TRICASE AL GRUPPO DI BERGAMO QUALE COAMANDANTE DELL’ISTITUENDO GRUPPO OPERATIVO;
CAP. ARCANGELO MARIA DI CERBO DALLA TENENZA DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI ALLA COMPAGNIA DI FASANO QUALE COMANDANTE;
CAP. LEONARDO DIRELLA DALLA SOPPRIMENDA COMPAGNIA DI LEGNANO AL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI BARI;
CAP. PASQUALE D’URSO DAL GRUPPO ESPLORAZIONE EUROMARITTIMA DI POMEZIA (PRATICA DI MARE) ALLA SEZ. AEREA DI BARI QUALE COMANDANTE DEL NUCLEO EFFICIENZA;
CAP. SALVATORE FALSANISI DALLA SEZ. AEREA DI PESCARA ALLA SEZ. AEREA MANOVRA DI GROTTAGLIE QUALE COMANDANTE DEL NUCLEO OPERATIVO;
CAP. LUKAS GUARASCI DALLA SOPPRIMENDA PRIMA COMPAGNIA DI TARANTO AL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI VARESE;
CAP. MARIANNA LANZILLI DALLA COMPAGNIA DI CIVIDALE DEL FRIULI AL NUCLEO DI BARI;
CAP. LUIGI LEUZZI DALLA SOPPRIMENDA COMPAGNIA DI BARLETTA AL GRUPPO DI BARLETTA QUALE COMANDANTE;
CAP. NICOLA MALAFRONTE DALLA SEZ. AEREA DI BARI ALLA SEZ. AEREA DI NAPOLI QUALE COMANDANTE;
CAP. TOMMASO NAPOLITANO DALLA STAZ. NAVALE MANOVRA DI MESSINA ALLA STAZ. NAVALE DI BARI QUALE COMANDANTE DELLA SEZ. UNITÀ NAVALE;
CAP. MAURO NUZZO DALLA SOPPRIMENDA SECONDA COMPAGNIA DI TARANTO AL GRUPPO DI TARANTO QUALE COMANDANTE;
TEN. CARMINE BORRELLI DALLA SCUOLA ALLIEVI FINANZIERI DI BARI A COMANDANTE DELLA COMPAGNIA ALLIEVI;
TEN. LUCA DI FRANCESCO DALLA COMPAGNIA DI CASTELLAMMARE DI STABIA ALLA COMPAGNIA DI MANFREDONIA QUALE COMANDANTE;
TEN. GIORGIO DI GIOVANNI DAL GRUPPO DI LINATE ALLA COMPAGNIA DI TRANI QUALE COMANDANTE;
TEN. LUCA PATRIZI DALLA SOPPRIMENDA COMPAGNIA DI COMO ALLA SCUOLA ALLIEVI FINANZIARI DI BARI QUALE COMANDANTE DEL PLOTONE ALLIEVI;
TEN. FRANCESCO SCHIUMA DALLA SEZ. OPERATIVA NAVALE DI PORTO EMPEDOCLE ALLA SEZ. OPERATIVA NAVALE DI MANFERDONIA QUALE COMANDANTE;
CAP. ANGELA CECCARELLI DAL NUCLEO DI NAPOLI ALLA SCUOLA ALLIEVI FINANZIERI DI BA PALESE QUALE COMANDANTE DELLA COMPAGNIA ALLIEVI;
CAP. GIUSEPPE DETOMMASO DAL NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA DI ROMA AL GRUPPO TARANTO QUALE COMANDANTE DELL’ISTITUIENDO SECONDO NUCLEO OPERATIVO;
CAP. IGNAZIO MARIO GERMANO DA COMANDANTE DELLA LEGIONE MOLISE CAMPOBASSO ALLA LEGIONE ALLIEVI DI BARI PALESE;
CAP. GIUSEPPE LORENZO DALLA COMPAGNIA DI MANDURIUA AL COMANDO PROV. DI LECCE QUALE CAPO UFFICIO COMANDO;
CAP. ARCANGELO MARCHESANI DALLA COMPAGNIA DI SAN SEVERO AL NUCLEO DI BARI;
CAP. BEATRICE PERCIANTE DALLA SOPPRIMENDA COMPAGNIA DI MATERA AL NUCLEO DI BARI;
CAP. DOMENICO PIRRÒ DALLA COMPAGNIA DI FASANO ALLA COMPAGNIA DI MANDURIA QUALE COMANDANTE;
CAP. FRANCESCO RANIERI DA COMPAGNIA DI GALLIPOLI AL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI BRINDISI;
CAP. MARIA LUCIA TALÒ DALLA SOPPRIMENDA COMPAGNIA DI LECCE AL NUCLEO DI BARI;
STEN. PAOLO CLAUDIO BISCEGLIA DALLA COMPAGNIA DI SAN SEVERO AL NUCLEO DI FOGGIA;
STEN. VITTORIO DAVIDE CRISTALLI DALLA SOPPRIMENDA COMPAGNIA DI BARLETTA ALLA TENENZA DI BITONTO QUALE COMANDANTE;
STEN. GENNARO SILVESTRI DAL NUCLEO DI FOGGIA ALLA TENENZA DI TORRE FANTINE QUALE COMANDANTE.