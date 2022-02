Puglia| “Non buttiamo il bambino con l’acqua sporca: ripristiniamo la cessione multipla dei crediti optando per un altro metodo di contrasto alle frodi”questa la dichiarazione del senatore Dario Stefano in merito a quanto contenuto nel dl Sostegni-ter

“La ripresa economica del Paese è in corso, ma la strada davanti a noi non è certo in discesa. Abbiamo a che fare i conto con le fiammate dell’inflazione, con l’aumento dei costi delle materie prime e non da ultimo con le tensioni internazionali che destabilizzano il quadro geopolitico dell’Unione” lo afferma il senatore Stefàno, Presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea a Palazzo Madama.

“In questa situazione, la scelta di bloccare la cessione multipla dei crediti rischia di azzoppare il comparto edile che sappiamo essere il driver per la ripresa economica e che in questo caso incrocia anche le finalità proprie al miglioramento dell’efficienza energetica. Con quanto contenuto nel dl Sostegni-ter rischiamo una brusca frenata del PIL, la perdita di ulteriori posti di lavoro e il mancato goal in tema di transizione energetica.

Non possiamo certo buttare l’acqua sporca con il bambino: dobbiamo semmai procedere, attraverso anche il coinvolgimento degli operatori del settore, ad individuare un metodo che consenta alla misura economica di continuare ad operare e di individuare al contempo le frodi con appropriati meccanismi sanzionatori”.