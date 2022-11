Condividi su...

BARI – Adesso è ufficiale, nuovo ingresso nel Consiglio regionale pugliese: Massimiliano Di Cuia subentra a Vito De Palma di Forza Italia, quest’ultimo, eletto in parlamento, si è dimesso: “Ho atteso la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato – spiega De Palma – con la quale è stato definitivamente riconosciuto il mio diritto a sedere nell’Assemblea regionale, diritto che mi era stato ingiustamente negato a causa di un’errata interpretazione della legge elettorale regionale da parte dell’Ufficio Centrale Regionale. Quello in Puglia è stato un impegno breve, ma intenso e ringrazio tutti coloro che vi hanno contribuito. Adesso, rappresenterò i cittadini tarantini e pugliesi alla Camera, cedendo il posto in Consiglio all’amico Massimiliano Di Cuia. Sono certo che Massimiliano sarà fedele e attento interprete dei bisogni, dei diritti e delle speranze della comunità ionica. Siamo un gruppo che cresce e ringrazio Forza Italia, il mio partito, per aver sempre dato valore al nostro lavoro”.