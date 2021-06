In Puglia il 20% dei 4.500 giornalisti è precario. Una rappresentanza degli iscritti all’ordine è scesa in piazza per manifestare e per consegnare alla prefetta di Bari Antonella Bellomo un documento contenente i punti della piattaforma con le richieste al Governo, dal rilancio dell’occupazione alla modifica dell’attuale normativa sui prepensionamenti.