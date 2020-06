Puglia | Covid, decessi +11,9% ad aprile

Condividi

Nel primo bimestre 2020, quando ancora non era scoppiata l'emergenza Coronavirus, in Puglia c'è stato un calo dei decessi, rispetto alla media 2015-2019, del 4,8%. A marzo e aprile, invece, le morti sono aumentate, rispettivamente, del 10,5% e dell'11,9%. E' quanto emerge dal rapporto effettuato da Istat e Istituto superiore della Sanità, secondo il quale nei primi quattro mesi del 2020 i decessi in Puglia sono stati 14.003 complessivamente, contro una media ponderata di 13.640 nello stesso periodo 2015-2019. I decessi Covid nel primo quadrimestre del 2020 sono stati 399, un tasso di mortalità standardizzato per 100mila abitanti del 9,3%, il più alto al Sud. Le 399 vittime per Covid-19 registrate sono così distribuite: Foggia 125; Bat 40, Bari 120, Brindisi 51; Lecce 37, Taranto 26.