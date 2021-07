Puglia | Consiglio Regionale, composizione definitiva dopo l’estate

Si potrebbe conoscere solo dopo l’estate, tra settembre e novembre, la composizione definitiva del Consiglio regionale della Puglia, a seguito dei ricorsi presentati da alcini consiglieri del Partito Democratico.

Secondo alcune indiscrezioni solo in quel periodo vi saranno le udienze finali.

In particolare il Tribunale Amministrativo avrebbe rinviato le udienze sui ricorsi dei non eletti Pd che entrerebbero in Regione Puglia, Sergio Blasi e Teresa Cicolella al 29 settembre e al 30 novembre.

Un posticipo necessario per attendere il verdetto del Consiglio di Stato, in arrivo il 27 luglio, sulla posizione di due dei consiglieri che resterebbero fuori, Michele Mazzarano e Ruggiero Mennea del PD, che sono ricorsi in appello rispetto all’esclusione.