Puglia | Consiglio Regionale alla prova della Fase 2

16 milioni di euro dal Governo nazionale da destinare alla Puglia per "la remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente" di Asl e ospedali direttamente impiegato nell'emergenza sanitaria da Covid 19. Il primo giorno della Fase 2 è anche quella del Consiglio regionale. L'assemblea di Via Gentile torna a riunirsi, dopo più di due mesi dall'ultima seduta del 18 febbraio, e lo fa in formula mista: sullo scranno più alto Peppino Longo, in Aula ufficio di Presidenza, capigruppo e numeri uno delle commissioni. Gli altri in videoconferenza da casa, compreso il Governatore. In arrivo – spiega il titolare del Bilancio, Raffaele Piemontese - un avviso sul microprestito che darà la possibilità, oltre alle imprese, anche a tutti i singoli titolari di partita Iva, di poter accedere a una forma di prestito con una quota del 20 per cento a fondo perduto e a tasso zero, senza passare dalle banche. Intanto, quasi 10 milioni di euro destinati alle fragilità sociali vanno ai Comuni. La proposta era già passata in commissione Bilancio. Il via libera definitivo, invece, arriva a larga maggioranza nel tardo pomeriggio, attingendo dal medesimo paniere della legge omnibus ma con l'astensione “di chi si dice di sinistra”, stiletta Amati. Disco verde all'unanimità anche ai 2 milioni di dotazione sulla legge per il settore lattiero – caseario.