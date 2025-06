Puglia-Cina: a Chengdu si rafforzano i rapporti culturali e turistici

A Chengdu si è svolto l’incontro istituzionale tra la delegazione della Città Metropolitana di Bari e della Regione Puglia con il Direttore del Dipartimento della Cultura, Radio, Televisione e Turismo e i rappresentanti culturali locali. A darne comunicazione sono state la consigliera regionale e componente della Commissione Cultura Grazia Di Bari e la delegata metropolitana alle Politiche Culturali Francesca Bottalico.

Durante l’incontro, è emersa la comune volontà di consolidare i rapporti istituzionali tra Puglia e Chengdu, con l’obiettivo di valorizzare le rispettive risorse culturali, turistiche ed economiche. Un ruolo importante, in questa prospettiva, lo stanno già svolgendo i nuovi collegamenti aerei diretti tra Chengdu, Roma e Milano, che hanno contribuito ad aumentare i flussi turistici reciproci.

Nel corso del confronto sono stati avviati anche i primi contatti per la partecipazione pugliese alla prossima biennale dedicata ai beni culturali immateriali di Chengdu, offrendo così alla Regione e alla Città Metropolitana la possibilità di promuovere il proprio ricco patrimonio materiale e immateriale, insieme alle espressioni artistiche e identitarie che caratterizzano il territorio.

“Grazie a un lavoro corale stiamo costruendo nuove opportunità per i nostri territori”, ha dichiarato Grazia Di Bari, sottolineando l’impegno nella promozione delle tradizioni regionali e del patrimonio storico-culturale pugliese, molto apprezzato in Cina. La consigliera ha inoltre ricordato il grande successo della mostra Il dono degli Dei, organizzata dalla Regione Puglia e visitata da oltre 600.000 persone nella sola Chengdu. “Siamo impegnati a sviluppare nuovi canali di cooperazione per artigiani, imprese culturali e operatori turistici. La cultura rappresenta un importante motore di sviluppo” ha aggiunto.

Anche Francesca Bottalico ha evidenziato l’importanza di questo scambio: “Numerose idee, esperienze e competenze si sono confrontate per generare collaborazioni utili a uno sviluppo più equo e sostenibile, nel rispetto delle identità culturali e in un contesto di pace e armonia che deve essere costruito giorno dopo giorno, a livello locale e internazionale”.

La delegata metropolitana ha inoltre espresso l’auspicio che, grazie all’interesse manifestato dalle autorità cinesi verso il patrimonio pugliese – dall’artigianato alla musica, dal teatro al cinema, dalla lirica al patrimonio archeologico – possano nascere ulteriori opportunità di valorizzazione e crescita condivisa per entrambe le comunità.

