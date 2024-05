Puglia, Centrodestra accusa Capone: ‘Usa istituzioni per elezioni’

“Un uso strumentale delle istituzioni che non si confà al presidente di un’assise regionale: abbiamo l’obbligo di stigmatizzare quanto sta facendo Loredana Capone (presidente del consiglio regionale Puglia, ndr), organizzando, proprio in prossimità delle elezioni, dei Forum tematici che vedranno il coinvolgimento di tutte le elette pugliesi. Il programma prende avvio domani, da Lecce, e tutte le donne elette nelle istituzioni della nostra Regione sono invitate a partecipare”.

Queste sono le parole espresse in una nota congiunta dai presidenti dei Gruppi consiliari di centrodestra Paride Mazzotta (Forza Italia), Francesco Ventola (Fratelli d’Italia), Giacomo Conserva (Lega) e Paolo Pagliaro (La Puglia Domani). Gli esponenti politici denunciano il tempismo sospetto dell’iniziativa, organizzata dalla Capone in veste di presidente del Consiglio regionale, ritenendola una manovra politica in piena campagna elettorale per le amministrative ed europee.

Secondo i leader del Centrodestra, l’evento rappresenta una forzatura che trascende le norme sulla par condicio, qualificandosi come un uso improprio e “partigiano” delle istituzioni per fini elettorali. “Come si dice: a pensar male si fa peccato, ma spesso si azzecca. In tutta onestà intellettuale riteniamo che il comportamento del presidente del Consiglio regionale sia quantomeno di pessimo gusto. Per non dire assolutamente scorretto”, aggiungono.

Il programma dei forum tematici prenderà il via domani, mercoledì 29 maggio, a Lecce, con la partecipazione di tutte le elette pugliesi.

