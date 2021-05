Il numero di contagiati, che in questa fase della pandemia potrebbe crescere, non deve trarci in inganno. Lo sostiene il presidente della Regione Emiliano che in qualità di vicepresidente della Conferenza delle Regioni si appresta a formulare alcune proposte al governo per le riaperture delle attività economiche in sicurezza. In Puglia intanto intensive sotto la soglia massima.