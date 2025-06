Puglia bollente: caldo record e notti insonni per mezzo milione

I consigli Coldiretti per superare le notti afose

Le temperature torride che hanno già raggiunto i 37 gradi in Puglia sin dai primi giorni di giugno stanno aggravando i disagi per circa mezzo milione di cittadini che soffrono di insonnia. L’allarme arriva da Coldiretti Puglia, che sottolinea come il caldo intenso favorisca ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e tensione muscolare, soprattutto durante il riposo notturno.

Un aiuto concreto per fronteggiare gli effetti dell’afa può arrivare dall’alimentazione. Secondo Coldiretti, la scelta di cibi leggeri e nutrienti è particolarmente importante non solo per i bambini, ma anche per i circa 130mila over 80 pugliesi, categoria particolarmente esposta ai rischi legati al caldo.

Per favorire un sonno sereno, Coldiretti consiglia di evitare piatti pesanti e conditi, preferendo frutta e verdura in abbondanza per reidratare il corpo. Sconsigliati invece alimenti speziati come curry, pepe e paprika, cibi in scatola e minestre preparate con dado da cucina, che possono rendere più difficoltoso il riposo.

Anche durante la giornata, un’alimentazione equilibrata può incidere sulla qualità del sonno. Tra i cibi che aiutano a dormire meglio Coldiretti indica pane, pasta, riso, lattuga, radicchio, cipolla, aglio, formaggi freschi, uova bollite, latte fresco o caldo e frutta dolce come pesche e nettarine.

Vanno invece consumati con moderazione caffè e superalcolici, spesso presenti nelle serate estive, così come gli alimenti in scatola, scelti per praticità soprattutto dai turisti, ma non ideali per chi desidera un riposo tranquillo.

Coldiretti sottolinea inoltre l’importanza di evitare sia il digiuno che gli eccessi alimentari prima di coricarsi. Frutta e verdura, grazie al loro apporto di sali minerali, vitamine e fibre, oltre a contrastare i radicali liberi prodotti dall’esposizione al sole, sono fondamentali per mantenere in efficienza l’organismo durante le ondate di calore.

Infine, Coldiretti evidenzia come gli stili di vita salutistici stiano favorendo nuove abitudini alimentari, anche grazie all’utilizzo sempre più diffuso di tecnologie casalinghe accessibili, come centrifughe ed essiccatori, che consentono di preparare cibi sani e gustosi anche per i più piccoli, sia a casa che in spiaggia.

