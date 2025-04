Puglia, allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico

La Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido dalle ore 8:00 di mercoledì 2 aprile 2025 e per le successive 12 ore.

Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni a prevalente evoluzione diurna. Le piogge saranno in genere di debole intensità, con accumuli localmente moderati, soprattutto sui settori settentrionali e nelle aree interne centrali della regione.

In particolare, è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali nella zona della Puglia centrale bradanica. Le autorità locali e i cittadini sono invitati alla prudenza e a monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali.

