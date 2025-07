Puglia, allarme sicurezza: il SIAP incontra Emiliano e denuncia la grave carenza di organico

Bari – Una delegazione del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) ha incontrato oggi il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per denunciare una situazione ormai insostenibile sul fronte della sicurezza pubblica e dell’organizzazione della Polizia di Stato nella regione. Durante l’incontro, il Segretario Generale Regionale Francesco Tiani e il Segretario Organizzativo Regionale Vito Ventrella hanno evidenziato la grave carenza di personale, con particolare riferimento alla città di Taranto, teatro nelle ultime ore di un episodio critico in cui solo due volanti erano operative su tutto il territorio provinciale. Il SIAP ha sottolineato come questa emergenza sia sintomo di una crisi strutturale, che mette a rischio la capacità dello Stato di garantire ordine e legalità. Il sindacato chiede interventi urgenti per rafforzare gli organici e tutelare la sicurezza dei cittadini e degli stessi agenti.

