Puglia alla Bit di Milano con 74 aziende del settore turistico

Anche nel 2025 la Regione Puglia sarà protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit) di Milano, in programma dal 9 all’11 febbraio presso Fiera Milano Rho. Il focus di quest’edizione sarà il turismo responsabile, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale e culturale.

La Puglia accoglierà i visitatori con un ampio stand di 370 metri quadrati, dove saranno presenti 74 aziende del settore turistico, tra cui 4 consorzi e 5 gruppi alberghieri. Il fitto programma di incontri B2B offrirà opportunità di networking tra operatori locali e internazionali.

Nello stand regionale si terranno 49 conferenze stampa, di cui 7 istituzionali, per presentare 75 proposte turistiche legate a 147 Comuni pugliesi. L’area enogastronomica ospiterà due show cooking e laboratori di pasta fresca organizzati da alcuni Comuni partecipanti.

L’Agorà del turismo pugliese sarà il fulcro delle attività della “Saletta Conferenze”, dove enti pubblici e privati delle sei province presenteranno progetti e iniziative. Di particolare interesse sarà l’“Area Imprese B2B”, dedicata agli incontri tra operatori pugliesi e il mercato internazionale.

Infine, spazio anche alla tradizione con il progetto “Pottery of Puglia”, una mostra dedicata alle ceramiche locali. Il 10 febbraio, dalle 11 alle 12, la Regione terrà la conferenza istituzionale Puglia Destination Go – Il percorso della destinazione turistica tra risultati e visione per il futuro nella Sala Bit 02.

La partecipazione alla Bit conferma l’impegno della Puglia nel promuovere il turismo come motore di sviluppo sostenibile e valorizzazione del territorio.

