Puglia, al via corsi di formazione per contrastare la violenza di genere

Accordo con l’Ordine degli Psicologi, la presidente del Consiglio regionale Capone: “Più consapevolezza per prevenire e agire in tempo”

È stato sottoscritto, nell’Agorà del Consiglio regionale della Puglia, l’accordo di collaborazione tra il Consiglio regionale e l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia per l’avvio dei corsi di formazione rivolti alle figure professionali che operano a stretto contatto con le vittime di violenza di genere.

L’iniziativa rientra nell’attuazione dell’articolo 35 della Legge Regionale n. 37/2023, che prevede lo stanziamento di fondi per il triennio 2024-2026 finalizzati a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e ai femminicidi. Il programma formativo è destinato a magistrati, avvocati, medici, psicologi, giornalisti e operatori della Polizia locale e sarà attivo, a partire dalla seconda metà di settembre, in tutte le province pugliesi.

La Presidente del Consiglio regionale ha aperto la conferenza stampa di presentazione con parole rivolte simbolicamente “a tutte le figlie, sorelle e amiche che abbiamo perso”, sottolineando come “questa battaglia chiama tutti alla responsabilità, ciascuno per il proprio ruolo”. L’obiettivo, ha ribadito, è quello di prevenire e intervenire in tempo utile, anche per evitare forme di violenza meno evidenti, come la vittimizzazione secondaria.

I corsi si avvarranno di metodologie pratico-esperienziali quali l’analisi di casi, il circle-time e il problem-based learning, e prevedranno il riconoscimento di crediti formativi professionali. L’iniziativa vede il coinvolgimento dei centri antiviolenza, dei Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV), dei Centri Anti Discriminazioni (CAD), oltre a magistrati, Ordini professionali, Università pugliesi e altri soggetti istituzionali.

Giuseppe Vinci, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Puglia, ha evidenziato come la violenza di genere rappresenti “una condizione sociale e culturale più generale”, aggravata da modelli autoritari e violenti amplificati attraverso i social e la rete. Secondo Vinci, è fondamentale formare chi è in prima linea nell’ambito dei servizi e delle professioni coinvolte, per costruire una cultura del rispetto e un sistema più preparato ad affrontare il fenomeno.

Con questo accordo, si apre una nuova fase di cooperazione istituzionale che punta a consolidare una rete competente e consapevole, capace di affrontare la violenza di genere in tutte le sue forme e contribuire a contrastarne la diffusione attraverso la conoscenza e la formazione condivisa.

