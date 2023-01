2023 per i consumatori inizia con un sensibile aumento del carburante. il Governo Meloni ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise. Dal primo gennaio, dunque, fare un pieno di benzina o diesel costa circa 18 centesimi di euro in più al litro.

