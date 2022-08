A nuoto per quattro chilometri in mare aperto, a quasi 84 anni, per sensibilizzare la coscienza pubblica sulla tragedia umanitaria della guerra tra Russia e Ucraina. Vitantonio Colucci, fondatore e presidente sin dal 1967 del gruppo industriale ‘Plastic-Puglia’, ha deciso di utilizzare lo sport come messaggio di pace.

Alle 9.00 di martedì 30 agosto partirà dall’hotel Lido Torre Egnazia di Monopoli (Bari), per giungere in mare aperto e quindi tornare al punto di partenza. “Noto con dispiacere uno strano silenzio sulla guerra in atto tra Russia e Ucraina – ha detto Vitantonio Colucci -. A 6 mesi dall’inizio delle ostilità, l’attenzione del grande pubblico è concentrata più sugli effetti economici causati dal conflitto piuttosto che sulla grave catastrofe umanitaria che le popolazioni coinvolte stanno vivendo. Ecco perché ho deciso di gridare il mio ‘no’ alla guerra in atto nell’Est europeo, compiendo una maratona di nuoto poiché, simbolicamente, da sempre lo sport unisce le nazioni nell’amore e nella pace”.