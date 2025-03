Puglia, 875mila euro contro sprechi alimentari e a sostegno dei più fragili

La Regione Puglia stanzia 875mila euro per rafforzare la lotta agli sprechi alimentari e farmaceutici, sostenendo al contempo le persone in difficoltà. Il finanziamento, previsto per il biennio 2025-2026, sarà gestito dal dipartimento Welfare e destinato a progetti innovativi per il recupero, la gestione e la distribuzione di eccedenze, coinvolgendo enti del terzo settore attraverso un avviso pubblico.

L’obiettivo è creare una rete efficiente che metta in sinergia enti locali, associazioni e produttori, promuovendo la solidarietà e la lotta allo spreco. Tra le iniziative in programma anche il progetto educativo “Missione (im)possibile — un quaderno contro gli sprechi alimentari”, destinato agli alunni delle scuole primarie pugliesi per sensibilizzare le nuove generazioni a un uso consapevole delle risorse.

«Con questo importante stanziamento rilanciamo la strategia contro la povertà alimentare e farmaceutica, sostenendo progetti integrati per la gestione delle eccedenze e aiutando i cittadini in gravi difficoltà», ha commentato il consigliere delegato al Welfare, Ruggiero Mennea. «La lotta alle disuguaglianze — ha aggiunto — sarà la nostra priorità per costruire una società più giusta e inclusiva».

