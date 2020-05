Puglia | 36mila domande di Cassa Integrazione trasmesse all’Inps

Condividi

Trentaseimila domande pervenute dalle imprese pugliesi sono state trasmesse all’Inps per il pagamento. Lo hanno comunicato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l'assessore regionale al Lavoro, alla Formazione e all'Istruzione Sebastiano Leo. "Siamo tra le primissime regioni italiane ad aver completato la fase di valutazione e di autorizzazione delle domande - commenta Emiliano - si tratta, quindi, dell'ultima parte delle domande pervenute fino al 3 maggio, che adesso saranno inviate ad Inps per il pagamento". "Stiamo parlando - aggiunge Emiliano - di una risposta concreta a migliaia di famiglie, di lavoratrici e lavoratori, per le quali l'ammortizzatore sociale costituisce, in questo momento di crisi, l'unico sostegno al reddito. È stato, e mi preme sottolinearlo, un grande lavoro di squadra". "Un risultato - spiega l'assessore Leo - che è frutto, innanzitutto, dello straordinario lavoro della sezione Lavoro, già gravata da numerose attività come Garanzia Giovani, MiFormo&Lavoro e gestione delle crisi aziendali. Voglio ricordare che si è trattato di valutare circa 36mila domande pervenute da altrettante imprese pugliesi, per un numero di lavoratori coinvolti pari ad oltre 125mila unità".