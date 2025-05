Puglia: 3,5 milioni per mettere in sicurezza strade e opere pubbliche

Aperto il bando per la manutenzione straordinaria: domande fino al 30 giugno

La Regione Puglia ha avviato una nuova misura a sostegno della sicurezza e della tutela del patrimonio pubblico, aprendo il bando per l’assegnazione di contributi destinati a interventi di manutenzione su opere pubbliche o di interesse collettivo.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il presidente della Regione Michele Emiliano, intende offrire un concreto supporto agli enti locali per preservare l’integrità e la funzionalità delle infrastrutture, garantendo condizioni di sicurezza per tutti i cittadini.

L’avviso è rivolto esclusivamente alle amministrazioni locali pugliesi, che potranno presentare una sola domanda di finanziamento per ciascun ente, con un unico progetto candidato. Le richieste di contributo potranno essere inoltrate a partire dal 30 maggio e fino alle ore 23:59 del 30 giugno 2025, attraverso la piattaforma digitale della Regione Puglia, selezionando l’avviso denominato “Avviso Manutenzione OO.PP.” all’interno del catalogo bandi.

La dotazione finanziaria complessiva del bando ammonta a 3,5 milioni di euro, con un contributo massimo concedibile di 500mila euro per singolo progetto, fino a esaurimento dei fondi disponibili e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le tipologie di interventi finanziabili comprendono la messa in sicurezza o la manutenzione straordinaria di immobili appartenenti al patrimonio o al demanio comunale, destinati o da destinare all’esercizio di funzioni amministrative, il ripristino di infrastrutture a rete di competenza locale e la sistemazione di strade urbane ed extraurbane di proprietà pubblica ad uso collettivo.

Attraverso questa misura, come sottolineato da Cosimo Borraccino, consigliere del presidente per l’attuazione del Piano per Taranto, la Puglia rinnova il proprio impegno concreto per la salvaguardia dei cittadini e del territorio, favorendo interventi tempestivi e mirati di manutenzione straordinaria su opere pubbliche strategiche.

