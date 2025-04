Puglia, 35 milioni per anziani e disabili

BARI – La Regione Puglia rinnova il proprio impegno nel campo del welfare con l’approvazione di un nuovo stanziamento da 35 milioni di euro per il prossimo Avviso dei Buoni Servizio, misura rivolta all’assistenza domiciliare e diurna per persone con disabilità e anziani non autosufficienti. Il provvedimento garantirà la continuità del servizio dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

Attualmente, sono circa 20.000 le famiglie pugliesi che hanno beneficiato di questo supporto, grazie a una rete di assistenza in costante espansione. Il buono rappresenta uno strumento chiave per favorire l’inclusione sociale, migliorare la qualità della vita e alleggerire il carico assistenziale che spesso ricade sulle donne.

“Offriamo un sostegno concreto alle famiglie in un momento difficile”, ha dichiarato il presidente della Regione Michele Emiliano, sottolineando l’importanza di garantire accesso ai servizi socio-educativi per le fasce più fragili.

Soddisfatto anche il consigliere delegato al Welfare, Ruggiero Mennea: “Un investimento importante che rafforza le nostre infrastrutture sociali e rende più solida e inclusiva la nostra comunità. I nostri uffici sono già al lavoro per attivare il nuovo bando e rendere subito disponibili le risorse”.

