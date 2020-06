Puglia | 260 posti in più in terapia intensiva nel piano di riordino post Covid

Condividi

Quattro o cinque strutture da 100-120 posti letto, 260 posti in più in rianimazione oltre i 304 disponibili e le grandi strutture come il Policlinico di Bari lasciate libere di continuare la loro attività ordinaria anche in caso di richieste di ricovero a causa del Covid. E' questo il piano di riordino ospedaliero post Covid che la Regione Puglia invierà al ministero della Salute. Lo ha annunciato il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, durante l'audizione in III commissione consiliare. E' in previsione una rete di ospedali esclusivamente Covid con una capacità di 100-120 posti letto di cui il 20% riservati a posti di terapia intensiva e sub intensiva, e il resto da dedicare a casi di malattie infettive e alla pneumologia. La Regione punta anche al recupero della mobilità passiva extra regionale che ammonta a circa 320 milioni di euro, a fronte di una mobilità attiva di 126 milioni con uno sbilanciamento di 194 milioni di euro che è necessario ridurre.