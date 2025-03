Pugilato Femminile: Cristina Garganese torna sul ring per il titolo Intercontinentale

Quattro mesi dopo la beffa del titolo nazionale non conquistato, Cristina Garganese è pronta per tornare sul ring. Questa volta contro un avversario di calibro internazionale e con una nuova cintura in palio.

Sarà il sesto match da professionista per la pugile francavillese doc, che sabato 29 marzo a Molfetta avrà la possibilità di vincere il titolo intercontinentale contro l’iraniana Tina Akhoundtabar. Quest’ultima sarà al 13° incontro pro della propria carriera, cui score recita otto vittorie (quattro delle quali per ko) tre sconfitte ed un pareggio. Un possibile successo potrebbe riaprire alla Garganese le porte del titolo italiano, dopo l’occasione sfumata ad ottobre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author