PSR Basilicata, oltre 6.5 milioni di euro per le infrastrutture irrigue

Con la Determina Dirigenziale n. 793 del 7 agosto 2025, la Regione Basilicata ha approvato gli elenchi definitivi delle domande di sostegno relative al bando pubblico “Investimenti nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo, all’ammodernamento ed all’adeguamento dell’agricoltura” (Intervento 4.3.2 del PSR Basilicata 2014-2022).

Il provvedimento, che rientra nella Misura 4, destina complessivamente 6,5 milioni di euro – risorse interamente a carico del Programma di Sviluppo Rurale e quindi senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale – al miglioramento e potenziamento delle infrastrutture irrigue strategiche della regione.

Le 7 domande ammesse e finanziabili riguardano interventi finalizzati ad aumentare la capacità di accumulo e l’efficienza nella gestione della risorsa idrica, migliorare e recuperare l’efficienza di infrastrutture esistenti (invasi e reti derivate) e realizzare nuovi bacini di accumulo.

Gli investimenti – che interesseranno, tra gli altri, l’invaso di Monte Cotugno e le linee di adduzione dei sistemi irrigui dell’Agri, Sauro, Ofanto, Sinni e Basento-Bradano – mirano ad affrontare in modo strutturale le criticità legate alla disponibilità d’acqua per l’agricoltura lucana.

“Si tratta di un passo concreto e strategico per il futuro dell’agricoltura lucana” – ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala. “Con questo intervento, non solo vengono messe a disposizione risorse importanti, ma viene garantito che ogni euro sia destinato a rafforzare la resilienza del nostro sistema irriguo e la capacità di risposta alle sfide climatiche”.

L’assessore ha concluso: “Grazie a questi investimenti, entro la fine dell’anno potremo disporre di infrastrutture più moderne, efficienti e capaci di accumulare più acqua, assicurando così agli agricoltori lucani maggiori garanzie per le loro produzioni, anche nei periodi di siccità”.

