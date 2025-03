PSI chiede spazio nel centrosinistra tarantino, Bitetti apre al confronto

Con il congresso nazionale appena concluso, il Partito Socialista Italiano conferma la sua piena collocazione all’interno del centrosinistra. Una posizione che, come sottolineato da Alfredo Venturini (componente della segreteria nazionale) e Paolo Castronovi (segretario provinciale), «non è mai stata in discussione» e rende «incomprensibile» il mancato coinvolgimento del PSI ai tavoli di coalizione a Taranto.

L’appello alla coalizione

I vertici socialisti tarantini chiedono con forza di essere considerati come «forza organica di centrosinistra» e invitano il candidato sindaco Piero Bitetti a prendere atto di questa necessità politica, auspicando un rapido inserimento nel processo di costruzione della coalizione.

La risposta di Piero Bitetti

Non si è fatta attendere la replica del candidato sindaco, che ha accolto positivamente l’appello del PSI: «Ho seguito con interesse il congresso nazionale dei socialisti, un partito radicato nei valori del riformismo che rispetto profondamente. Domani (martedì 25 marzo, ndr) incontrerò i rappresentanti del PSI insieme all’area democratica e riformista, per un confronto sui contenuti programmatici, come già avvenuto con le altre forze della coalizione».

