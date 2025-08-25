Provincia di Potenza, al via i lavori sulla S.P.27 “Lagonegrese” 

Partiranno nella giornata di mercoledì 27 agosto i lavori di manutenzione e miglioramento della sicurezza della S.P. 27 “Lagonegrese”.

L’arteria, che collega il comune di Lagonegro alle frazioni e al centro abitato di Rivello, terminando lungo la S.S. 585 “Fondovalle del Noce”, sarà interessata da un intervento del valore complessivo di 229.263,00 euro e della durata stimata di 60 giorni.

I lavori si concentreranno in particolare sul tratto al km 9+100, nel territorio del Comune di Rivello, dove una frana ha compromesso la sede stradale, rendendo necessario il transito a senso unico alternato.

Per risolvere la problematica e ripristinare la piena viabilità, si provvederà alla demolizione dell’attuale muro di sottoscarpa e alla realizzazione di una terra armata per la stabilizzazione della scarpata. Saranno inoltre installate nuove barriere di protezione, risagomata la sede stradale e ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale.

L’intervento rientra in un più ampio programma della Provincia di Potenza volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a risolvere le criticità esistenti, assicurando una rete viaria percorribile in modo sicuro ed efficiente.

