25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Provincia di Potenza, al via i lavori sulla S.P.27 “Lagonegrese” 

Francesco Cutro 25 Agosto 2025
centered image

Partiranno nella giornata di mercoledì 27 agosto i lavori di manutenzione e miglioramento della sicurezza della S.P. 27 “Lagonegrese”.

L’arteria, che collega il comune di Lagonegro alle frazioni e al centro abitato di Rivello, terminando lungo la S.S. 585 “Fondovalle del Noce”, sarà interessata da un intervento del valore complessivo di 229.263,00 euro e della durata stimata di 60 giorni.

I lavori si concentreranno in particolare sul tratto al km 9+100, nel territorio del Comune di Rivello, dove una frana ha compromesso la sede stradale, rendendo necessario il transito a senso unico alternato.

Per risolvere la problematica e ripristinare la piena viabilità, si provvederà alla demolizione dell’attuale muro di sottoscarpa e alla realizzazione di una terra armata per la stabilizzazione della scarpata. Saranno inoltre installate nuove barriere di protezione, risagomata la sede stradale e ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale.

L’intervento rientra in un più ampio programma della Provincia di Potenza volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a risolvere le criticità esistenti, assicurando una rete viaria percorribile in modo sicuro ed efficiente.

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Potenza, al “San Carlo” prelievo multiorgano su un paziente di 17 anni

25 Agosto 2025 Francesco Cutro

Ruoti, il sindaco salva una vita in una calda giornata estiva

25 Agosto 2025 Michael Logrippo

Regione Basilicata – Inps: verso un’intesa

24 Agosto 2025 Francesco Cutro

Acerenza, grande successo per il Festival dei Prodotti Tipici

24 Agosto 2025 Francesco Cutro

Bonus gas Regione Basilicata, in arrivo i conguagli: è polemica

24 Agosto 2025 Francesco Cutro

Potenza, in servizio anche le pattuglie ippomontate dei Carabinieri

23 Agosto 2025 Francesco Cutro

potrebbe interessarti anche

Taranto, vertice Ferrarese – Ladisa: Fondazione aiuterà il club, ok ad allenamenti su campo B

25 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Canosa di Puglia, poliziotto in malattia ma con certificati medici falsi: indagato per truffa

25 Agosto 2025 Salvatore Petrarolo

Regionali, Fdi attacca Decaro: “Uomo solo al potere”

25 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Taranto, riaprirà a breve l “Oasi Palude La Vela”

25 Agosto 2025 Laura Milano