Prostituzione in locale abusivo, ‘ristoratore aveva percentuale’

Per almeno quattro anni, dal 2021 al marzo di quest’anno, avrebbe favorito e sfruttato un giro di prostituzione in un locale, del tutto abusivo, presente all’esterno del suo ristorante. E, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni ascoltati dalla guardia di finanza, per ogni prestazione avrebbe ricevuto tra i 10 e i 20 euro. Per questo, un imprenditore 70enne di Gioia del Colle (Bari), è stato raggiunto oggi dall’obbligo di dimora per sfruttamento della prostituzione.

Secondo quanto ricostruito dalla guardia di finanza di Gioia del Colle, che ha condotto un’inchiesta inizialmente relativa ad accertamenti fiscali, l’imprenditore avrebbe fatto costruire una struttura di quattro stanze all’esterno del suo ristorante, nella periferia del comune del Barese. In una abitava lui, in un’altra si sarebbe recata una prostituta per quattro volte a settimana che, secondo quanto ricostruito, gli avrebbe versato una piccola somma per ogni cliente.

Un’altra donna sudamericana si sarebbe invece recata in un’altra stanza circa due volte al mese, e avrebbe sempre corrisposto una somma all’imprenditore. Ascoltato dagli inquirenti per l’interrogatorio preventivo, il 70enne ha negato le accuse, dicendo di non conoscere le due donne e di ignorare l’attività svolta nelle stanze che, ha spiegato, sarebbero servite per far riposare alcuni suoi clienti, per lo più camionisti. Ma la gip di Bari Gabriella Pede non gli ha creduto e lo ha sottoposto a obbligo di dimora a Gioia del Colle. Il pm aveva chiesto nei suoi confronti i domiciliari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author