Proroga misure restrittive | Allenamenti vietati per tutti fino al 13 aprile

Niente allenamento per nessuno. Durante la conferenza stampa di questa sera il premier Giuseppe Conte ha annunciato lo stop delle attività anche per le società sportive che non potranno pretendere le prestazioni dai loro tesserati. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato:

Non siamo nella condizioni di poter allentare le misure restrittive. Ho appena firmato il decreto che proroga le misure restrittive al 13 aprile. Se noi iniziassimo ad allentare le misure, tutti gli sforzi sarebbero vani. Pagheremmo un prezzo altissimo, non siamo ancora in condizione di allentarle. La Pasqua è cara a tutti gli italiani, mi dispiace che capiti in questo periodo. Saremo purtroppo destinati ad affrontare questi giorni di festività con questo regime restrittivo. Nel momento in cui i dati dovessero consolidarsi, programmeremo un allentamento delle misure. Ma non posso dirvi che sarà dal 14 aprile. Non siamo in condizioni di dirlo, ci confronteremo con gli esperti. Inizierà poi la fase due, che è quella di convivenza col virus. E poi la fase tre, quella dell'uscita dall'emergenza del virus. L'unica novità riguarda le sedute degli allenamenti degli atleti. Le abbiamo vietate per evitare che le società sportive possano pretendere la prestazione sportiva, anche solo per quanto riguarda l'allenamento".

Fermi tutti quindi, dalla serie A all'ultimo campionato dilettantistico.