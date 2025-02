Proroga delle iscrizioni per il progetto “Adulti Digitali”

I termini di partecipazione al secondo ciclo del progetto “Adulti Digitali – Percorsi di Formazione per il Lavoro” sono stati estesi fino al 12 febbraio. Il programma, sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale, offre opportunità formative gratuite dedicate allo sviluppo delle competenze digitali, con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo degli adulti disoccupati o inattivi, tra i 34 e i 50 anni.

Il progetto si articola in tre percorsi formativi, che si terranno in Campania e in Puglia, per qualificare i partecipanti in ambiti cruciali del digitale. Il primo corso, incentrato sulle competenze digitali di base, è finalizzato all’apprendimento delle principali tecnologie informatiche e al conseguimento della certificazione EIPASS. Il secondo, Digital Marketing, prepara professionisti nella gestione di strategie di marketing online, mentre il terzo, Audiovisual Specialist, offre formazione avanzata nella produzione e gestione di contenuti multimediali.

Il programma include anche un supporto concreto alla transizione professionale tramite attività di job placement, per favorire l’incontro tra le competenze acquisite e le opportunità lavorative. Le iscrizioni possono essere effettuate sul sito ufficiale www.indire.it/adultidigitali.

“Adulti Digitali” è coordinato da INDIRE in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli e il CPIA BAT “Gino Strada”, con il sostegno di numerosi partner istituzionali e locali. Il progetto, selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale, mira a promuovere l’inclusione digitale come strumento di crescita sociale e professionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author