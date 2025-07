Pronto Soccorso ospedale Policoro: “Operatori impotenti, non indifferenti”

L’Ugl Matera interviene sul caso della bimba di 5 anni visitata oltre un’ora dopo il suo arrivo: “Sanità lucana vittima di decenni di tagli”

La vicenda della bambina di cinque anni rimasta in attesa per poco più di un’ora al Pronto Soccorso dell’ospedale di Policoro continua a far discutere, suscitando reazioni e riflessioni. Dopo la lettera-denuncia del padre, Giovanni Galgano, che ha raccontato l’episodio sui social, interviene l’UGL Matera con una presa di posizione che punta l’attenzione non solo sulla sofferenza delle famiglie, ma anche sulla condizione drammatica del personale sanitario.

A parlare sono Pino Giordano, segretario provinciale UGL Matera, e Margherita Rasulo, della segreteria UGL Salute: “È giusto ascoltare il dolore di un padre, ma non possiamo ignorare quella di chi lavora ogni giorno in corsie sempre più vuote di personale e piene di emergenze”.

La risposta dell’ASM ha chiarito che la bambina è stata classificata come codice verde, con tempi d’attesa compatibili con i protocolli clinici. In quel momento, risultavano in carico dodici pazienti, tra cui sette con codici più urgenti. Rocco Di Leo, direttore del Pronto Soccorso, ha confermato che non vi è stato alcun ritardo clinico.

“Ma la vera emergenza è strutturale, fatta di carenze croniche, turni insostenibili e una costante impotenza”, sottolineano i rappresentanti sindacali. Lo raccontano anche le testimonianze raccolte dall’UGL all’interno dell’ospedale, tra cui quella di un’infermiera: “Non siamo indifferenti, siamo impotenti. Ci vergogniamo di non poter fare meglio”.

Secondo l’UGL, in estate il quadro si aggrava ulteriormente: “I flussi aumentano, i rinforzi no. Ogni minuto si è costretti a decidere chi può aspettare e chi no, e questo logora tutti, anche i medici”.

Centrale, per il sindacato, è anche il nodo della comunicazione: “Quando si è in attesa, soprattutto con un bambino, ogni minuto pesa. Spiegare, informare, aggiornare può fare la differenza tra la rabbia e la comprensione”.

“Non servono guerre tra disperati – concludono Rasulo e Giordano -. Medici, infermieri e cittadini non sono su fronti opposti, ma vittime di un sistema al collasso. Serve ascolto, riforma e una nuova alleanza tra chi cura e chi soffre”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author