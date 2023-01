BARLETTA – L’ospedale Dimiccoli di Barletta doterà il suo Pronto Soccorso di una nuova ala. Lunedì mattina sarà presentato ufficialmente il nuovo innesto strutturale all’interno del nosocomio cittadino, che avrà a disposizione una serie di innovazioni per interventi più tempestivi ed eterogenei.

La nuova ala sarà infatti dotata di 10 posti letto di medicina d’urgenza, di cui 6 a carattere subintensivo, più altri 6 posti letto di osservazione breve intensiva. Al suo interno sarà presente il dispositivo telecomandato per esami radiologici d’urgenza e una TAC di 128 slices. Un’implementazione di spicco per il Pronto Soccorso diretto dal dottor Giuseppe Dipaola e per l’Unità Operativa di Radiologia d’urgenza diretta dal dottor Nicola Fioretto.

Alla presentazione ufficiale di lunedì saranno presenti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’Assessore alla Sanità Rocco Palese e il Direttore regionale del Dipartimento Salute Vito Montanaro, insieme ai vertici dell’ASL provinciale.

