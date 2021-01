Pronti i calendari con i 12 disegni del contest “Disegno Taranto”

Sono pronti i calendari del contest “Disegno Taranto”, organizzato lo scorso aprile dell’assessorato alla Cultura del Comune di Taranto, in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione, e rivolto ai bambini delle scuole elementari e medie dai 6 ai 14 anni.

Gli elaborati dovevano essere ispirati a un luogo particolarmente rappresentativo della nostra città.

Tra i tantissimi disegni inviati, sono stati designati i vincitori e cioè quelli che hanno ottenuto il maggior numero di like tramite la pagina Facebook “Ecosistema Taranto”.

I 12 elaborati più votati sono stati inseriti, a rappresentare uno ogni mese dell’anno, nel calendario 2021 del Comune di Taranto.

I calendari saranno disponibili presso l’info point di Taranto situato all’ingresso della Galleria Comunale in Piazza Castello.

«Il contest è stato un grande successo – ha dichiarato l’assessore alla cultura Fabiano Marti – e siamo felici di sapere che questi calendari saranno presto nelle case dei bambini che hanno raccontato la nostra città tramite i loro disegni. L’amministrazione Melucci sta lavorando ogni giorno per far innamorare i più piccoli dei luoghi in cui vivono e siamo sicuri che per loro sarà una grandissima emozione , soprattutto in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo».