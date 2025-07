Promozioni in Polizia di Stato: esiti scrutinio per merito comparativo

Sono stati resi noti gli esiti dello scrutinio per merito comparativo del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato riunitosi mercoledì 2 luglio. La seduta ha deliberato promozioni per funzionari di polizia e tecnici, con decorrenza dal 1° luglio 2025.

In particolare, 15 funzionari sono stati promossi al grado di dirigente superiore. Tra loro spicca Eugenio Ferraro della Questura di Brindisi.

Tra i 104 i funzionari promossi a primo dirigente figurano Luigi Vessio della Questura di Taranto, Stefania Maria Giovanna Occhioni della Questura di Brindisi e Ciro Cosimo Zaccaria del Commissariato di Grottaglie.

