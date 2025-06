Promozione: Virtus Mola, Mastrolonardo nuovo Consulente di Mercato

La Virtus Mola Calcio ha ufficializzato il primo tassello del nuovo organigramma in vista della stagione sportiva 2025-2026. A ricoprire il ruolo di Consulente di Mercato sarà Giulio Mastrolonardo, che si occuperà delle operazioni in entrata e in uscita per la formazione biancazzurra.

Figura storica del calcio a Mola di Bari, Mastrolonardo è considerato una vera e propria bandiera del club e della comunità sportiva locale. Ex calciatore amato dalla piazza, ha saputo rappresentare con orgoglio i valori biancazzurri, scrivendo pagine significative nella storia sportiva cittadina.

Con questa nomina, la società lancia un messaggio chiaro al territorio e ai tifosi: “La Virtus Mola riparte dai molesi e dai professionisti che hanno lottato, sudato e dato l’anima per questa maglia.”

